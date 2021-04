Das Heilbronner Landratsamt fordert Spaziergänger dazu auf, in der Natur Rücksicht auf Wildtiere zu nehmen. Die Aufforderung auf den Wegen zu bleiben, ist nicht neu. Aber derzeit ist sie laut Kreis Heilbronn besonders aktuell. Da aufgrund der Corona-Pandemie viele Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben, weichen mehr und mehr Menschen bei schönem Wetter in die Natur aus, auch in den Abendstunden, wenn die Tiere aktiv werden. Deshalb auch ein besonderer Appell an Bärlauch-Sammler: Bitte den direkten Weg zur Sammelstelle gehen und diese Strecke auch wieder zurück nehmen, so die Behörde.