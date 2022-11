Abfall vermeiden: viele Aktionen im Kreis Heilbronn

Der Kreis Heilbronn beteiligt sich an der europäischen Abfallvermeidungswoche. Dabei steht vor allem Kleidung im Vordergrund. Diese soll repariert und nicht weggeschmissen werden.

Im Kreis Heilbronn finden im Rahmen der europäischen Abfallvermeidungswoche (19. November bis 27. November) mehrere Aktionen statt. Zum Start am Samstag etwa in Talheim und in Neckarsulm.

Dort hatten am Samstag Reparatur-Cafes geöffnet: in Neckarsulm das Milchhäusle von 10 bis 13 Uhr und in Talheim die Lebenswerkstatt von 14 bis 17 Uhr. Das Motto: beschädigte Kleidung gemeinsam reparieren - das sei nachhaltig, schone den Geldbeutel und bringe Menschen zusammen. Auch die Bildungsinitiative changemaker aus dem Friedrich-von-Alberti-Gymnasium in Bad Friedrichshall macht mit. Dort gibt es in der kommenden Woche eine Kleidertauschbörse, und ebenfalls eine Kleider-Reparatur-Aktion.

Im Reparaturcafé in Talheim wurde fleißig genäht und geflickt. Pressestelle Landratsamt Heilbronn

Die europäische Woche der Abfallvermeidung schreibt sich seit 2009 den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen auf die Fahne.