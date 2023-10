per Mail teilen

Kinder, die den Krebs besiegt haben, müssen im Anschluss ganz besonders auf ihre Gesundheit achten. In Schwäbisch Hall gibt es für sie Kochkurse, die dabei helfen sollen.

Eine Krebs-Therapie bedeutet für Kinder nicht nur eine starke psychische Belastung, sie stresst den ganzen Körper. Kinder leiden in der Folge oft unter Appetitlosigkeit oder Übelkeit, der Stoffwechsel ist durcheinander. Eltern sind dann oft schon froh, wenn ihre Kinder überhaupt etwas essen. Schnell werden Fettiges wie Pizza oder Süßes zur Gewohnheit. Wie wichtig aber gerade für diese Kinder eine gesunde Ernährung ist, weiß Kinderonkologe Stephan Bartholomä und hat ein Kochkurs-Projekt in Schwäbisch Hall gestartet, das Betroffene und ihre Angehörigen zusammen an den Herd bringt.

Krebstherapie birgt hohes Risiko für Folgeerkrankungen

Kinderonkologe Stephan Barholomä hatte die Idee zu den Kochkursen. Denn Kinder, die den Krebs besiegt haben, haben ein 20- bis 40-fach höheres Risiko, später an Volkskrankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit oder Bluthochdruck zu erkranken, so der Onkologe. Um dem vorzubeugen, seien zwei Dinge essenziell: Bewegung und Ernährung. Mit den Kochkursen wolle er Familien dafür sensibilisieren und Impulse für den Alltag geben.

Immerhin 80 Prozent der betroffenen Kinder besiegen den Krebs durch gezielte Therapien. Damit sie für ihr weiteres Leben gut gewappnet sind, lohne es sich, hier besonders das Thema Ernährung in den Fokus zu rücken, meint Bartholomä.

Kartoffelgesichter bringen die Kinder zum Lachen

Zum zweiten Mal hat der Kochkurs, mit Unterstützung durch den Förderverein Klinik für Kinder und Jugendliche, im Küchenhaus Lebensraum in Schwäbisch Hall stattfinden können. Vier Kinder durften mit ihren Angehörigen den Kochlöffel schwingen. Unter Anleitung von Koch Ernst Kunz vom Landhaus Rössle wurden Kartoffelgesichter geformt, eine Wild-Bolognese-Soße und eine hausgemachte Tomatensoße hergestellt. Dazu gab es viel frisches Gemüse auf den Teller.