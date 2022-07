Krebsbachtalbahn-Reaktivierung im Kreistag

per Mail teilen

Der Kreistag des Landkreises Heilbronn beschäftigt sich heute bei seiner Sitzung in Eppingen mit der Reaktivierung der stillgelegten Krebsbachtalbahn. Im Vorfeld hat der Verwaltungsausschuss einstimmig empfohlen, sich für eine Reaktivierung auszusprechen. Die Verwaltung solle weiter alle dafür notwendigen Maßnahmen ergreifen, heißt es in einem Antrag. Die Bahnstrecke verbindet Neckarbischofsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) über Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) mit dem Stadtbahnnetz und wird bisher nur touristisch genutzt. Der Gemeinderat von Bad Rappenau hatte das Millionenprojekt im Mai abgelehnt. Daraufhin wurde in Bad Rappenau eine Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren gestartet. Nach Angaben der Organisatoren wurde die notwendige Zahl von 1.250 Unterschriften schon deutlich übertroffen.