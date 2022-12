per Mail teilen

Der katholische Betriebsseelsorger Josef Krebs aus Heilbronn hat eine bessere Behandlung von Lkw-Fahrern gefordert. Sie verdienen zu wenig und sehen ihre Familien kaum.

Beim Jahresempfang der Bischöfe in Stuttgart hat Josef Krebs von der Katholischen Betriebs- und Fernfahrerseelsorge Heilbronn die Behandlung von Fernfahrerinnen und Fernfahrern kritisiert. Man könne nicht dulden, dass Menschen wie Sklaven durch unsere Welt gejagt werden, sagte Krebs bei dem Empfang am Dienstagabend. Er schilderte seine Begegnungen mit Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern auf dem Rasthof Wunnenstein (Kreis Heilbronn). Dort verteilte er zum Nikolaustag kleine Präsente an sie.

Viele vermissen ihre Familien

Fahrer aus Osteuropa seien teils für monatlich 400 bis 800 Euro brutto unterwegs. Außerdem würden viele ihre Familie nur zweimal im Jahr sehen, sagte Krebs. Die Sehnsucht nach der Familie sei bei fast allen groß. Viele Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer würden ihm ihr Herz ausschütten.

Ein Fahrer habe am Wochenende einen defekten Laptop gehabt. Den Lastwagen durfte er wegen der Lenkzeiten nicht bewegen. Deshalb sei er 15 Kilometer zum Elektromarkt gelaufen und wieder zurück, um einen gebrauchten Laptop zu kaufen und mit seiner Familie kommunizieren zu können, erzählte der Seelsorger.

Josef Krebs, katholischer Lkw-Seelsorger aus Heilbronn, verteilt Schoko-Weihnachtsmänner an Lkw-Fahrer. SWR

Traum: Mit dem Kirchentruck durchs Land rollen

Krebs appelliert dafür, auf Rastplätzen mehr Orte für Fernfahrer zu schaffen. Diese sollten Übernachtungsplätze und Möglichkeiten für Gespräche bieten, fordert er. Und Krebs hat einen Wunsch, die Konzeption dafür sei da, sagt er: