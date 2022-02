Werkstätten für Menschen mit Behinderung wünschen sich mehr Unterstützung

Die Krautheimer Werkstätten (Hohenlohekreis) feiern in dieser Woche ihr 50-jähriges Bestehen. Gegründet wurden sie von körperlich eingeschränkten Menschen, die sich eine Arbeitsstelle schaffen wollten. Heute ermöglicht die Einrichtung Schwerstbehinderten eine Tätigkeit. Geschäftsführer Stefan Blank wünscht sich mehr Unterstützung durch die Öffentlichkeit. Sie haben ein bisschen existenzielle Nöte. Sein Wunsch wäre lediglich, dass auch Menschen mit so umfassenden Einschränkungen die Unterstützung finanziert bekommen, die sie brauchen, um arbeitsfähig zu werden. Das heißt, dass bezahlt werde, dass ihnen jemand das Essen klein schneidet oder die Unterstützung hin zur Toilette ermöglicht, und zwar so bezahlt werde wie der höhenverstellbare Schreibtisch für Mitarbeiter mit HWS-Syndrom, so Blank weiter.