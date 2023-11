Krankenstand in Heilbronn-Franken: Alles im grünen Bereich?

Während viele Krankenkassen von einem überdurchschnittlichen Krankenstand berichten, können das Arztpraxen und Kliniken in Heilbronn-Franken so nicht bestätigen.

Herbst und Winter sind Erkältungszeit. Dazu kommen aktuell Grippefälle und auch immer wieder Corona-Patientinnen und -Patienten. Die AOK Heilbronn-Franken spricht von einem ungewöhnlich hohen Krankenstand im Herbst und auch die DAK berichtet laut der Rheinischen Post von einem möglichen Rekordwert bei den Krankmeldungen. In einer Arztpraxis in Schwäbisch Hall und an den SLK-Kliniken Heilbronn lässt sich dieser Trend nicht bestätigen.

Schwäbisch Hall: Alles im grünen Bereich

Dr. Elisabeth Körber-Kröll ist selbst Hausärztin in Schwäbisch Hall. Sie sagt, in ihrer Praxis könne man den Arbeitsalltag aktuell noch gut stemmen. Die Belastungen zum Ende des Jahres sei man nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie gewöhnt. In den eigenen Reihen gibt es ihr zufolge keine vermehrten Ausfälle zu verzeichnen. Aktuell sei also "alles im grünen Bereich", so Körber-Kröll.

Auch bei den SLK-Kliniken alles "im Rahmen"

Ähnlich sieht es an den SLK-Kliniken Heilbronn aus. Der Krankheitsstand der Belegschaft in den SLK-Kliniken war im Oktober 2023 laut Kliniksprecher "im Rahmen", letztes Jahr sei die Krankheitsquote um diese Zeit sogar etwas höher gewesen. Auch was Krankheitsfälle bei Patientinnen und Patienten angehe, lägen die Zahlen von Januar bis Oktober nicht signifikant über den Zahlen vom gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Der Jahreszeit entsprechend gebe es natürlich viele Grippeerkrankungen, aber nicht mehr als in den letzten Jahren.