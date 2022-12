per Mail teilen

Die Erkältungswelle macht auch vor den Stadtbahnen im Raum Heilbronn nicht Halt. Auf den Linien S41 und S42 kommt es dadurch zu Zugausfällen. Gestreikt wird auch noch.

Auf den Stadtbahnlinien S41 und S42 im Raum Heilbronn müssen am Donnerstag zahlreiche Verbindungen gestrichen werden. Wie ein Sprecher der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) dem SWR sagte, liegt das an einem erhöhten Krankenstand bei den Mitarbeitenden. Demnach fielen bis zum frühen Nachmittag zwischen Heilbronn und Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) beziehungsweise Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) in jeweils beiden Richtungen insgesamt bis zu elf Fahrten aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen sei allerdings eingerichtet, heißt es.

Keine Besserung in Sicht

Aktuell sind laut AVG-Sprecher rund sieben Prozent der Mitarbeitenden wegen Erkältungskrankheiten oder Corona daheim. Das wird sich nach seiner Einschätzung in den nächsten Tagen oder Wochen kaum ändern. Das zeige die Erfahrung in den Wintermonaten. Insgesamt könne aber der Großteil der Stadtbahnen auf der S41 und S42 planmäßig fahren. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt auf der AVG-Homepage informieren, zumal die Züge auch aus anderen Gründen ausfallen können.

Streik und Witterung kommen noch dazu

Außerdem hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kurzfristig erneut zum Streik im Zugverkehr der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH und der SWEG Bahn aufgerufen. Betroffen sind davon auch die Linien zwischen Heilbronn und Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) sowie Mannheim und Heilbronn. Auch zwischen Tübingen und Osterburken sowie Tübingen und Mosbach sei mit Zugausfällen zu rechnen, teilte eine Sprecherin mit. Zusätzlich könne es zu witterungsbedingten Ausfällen kommen. Die GDL fordert einen einheitlichen Tarifvertrag für den gesamten SWEG-Konzern sowie mehr Lohn.