Die Träger der großen Krankenhäuser in der Region Heilbronn-Franken reagieren mit Lob und Kritik auf die bisherigen Vorschläge zur Krankenhaus-Strukturreform.

Gut gemeint, aber nicht überall gut gemacht, so könnte man die Statements der großen Krankenhausträger in der Heilbronn-Franken zu den bisherigen Vorschlägen zur Krankenhausreform zusammenfassen. Sie fordern Nachbesserungen.

Die Eckpunkte der Reform sehen unter anderem vor, dass es mehr große und weniger kleine Kliniken geben soll. Die Kliniken sollen sich zudem spezialisieren. Außerdem sollen sie Vorhaltekosten bezahlt bekommen.

Der Ministerpräsident des Landes, Winfried Kretschmann (Grüne), ist dagegen vom Konzept überzeugt. Für Montag ist eine Bundespressekonferenz zum Thema angekündigt.

Diakoneo: Zu viel Bürokratie und zu knapp kalkuliert

In Schwäbisch Hall hält das Krankenhaus rund um die Uhr 20 Abteilungen am Laufen, die Kosten dafür lassen sich mit den bisherigen Fallpauschalen nicht decken, sagt Christoph Rieß, der Geschäftsführer des Diakoneo Diak Klinikums. Die Idee einer Finanzierung sei deshalb gut, aber bislang zu knapp kalkuliert. Zudem befürchtet er an einigen Stellen der Reform einen deutlichen Anstieg der Bürokratie.

SLK-Kliniken: Keine Angst vor Klinikschließungen

Sorgen vor Schließungen einzelner Häuser haben die SLK-Kliniken Heilbronn nicht. Die nun angedachte Strukturreform bilde Veränderungen ab, die der Verbund der SLK-Kliniken bereits in den vergangenen Jahren relativ vergleichbar zu den aktuellen Reformplänen umgesetzt habe, schreibt eine Sprecherin auf SWR-Anfrage. Zum Beispiel wurden die kleinen Klinikstandorte Möckmühl und Brackenheim (Kreis Heilbronn) geschlossen und vor Ort vernetzte Gesundheitszentren eingerichtet.

BBT-Gruppe: Besonderheiten auf dem Land müssen mitbedacht werden

Auch die BBT-Gruppe, die in der Region unter anderem drei Krankenhäuser, mehrere Tageskliniken und Medizinische Versorgungszentren betreibt, betont, dass sie die gewünschten vernetzten Strukturen der ambulanten und stationären Angebote bereits etabliert habe. Hier sei man schon jetzt dabei, die angestrebten Reformziele umzusetzen.

"Wir erwarten von der Politik in Bund und Land, dass sie [...] die besonderen Herausforderungen gerade in der ländlichen Region bei der neuen Krankenhausreform berücksichtigt."

Kernprobleme wie Fachkräftemangel nicht gelöst

Die Deutschen Krankenhäuser befinden sich in einer existenziellen Krise, sagt Christoph Rieß. Eine Reform sei dringend nötig, da sind sich die Träger einig. Große strukturelle Probleme seien mit den Reformvorschlägen bislang allerdings nicht gelöst, heißt es bei den SLK-Kliniken:

"Die momentanen Pläne werden – bei allen positiven Punkten – die Kernprobleme nicht lösen können: die Unterfinanzierung, den Fachkräftemangel und die fehlende Investitionsfinanzierung der Länder."

Christoph Rieß von Diakoneo fordert zudem zusätzliche Milliarden vom Bund für das System. Eine Reform gebe es nicht zum Nulltarif, sagt er.