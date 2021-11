Wegen Corona: Krankenhäuser befürchten finanzielle Folgen

Die Krankenhäuser in Heilbronn-Franken spüren die steigenden Corona-Zahlen. Die Situation sei zu bewältigen, sollte sie sich nicht verbessern befürchte man aber finanzielle Folgen.

Aktuell sind laut Landesgesundheitsamt 284 Intensivbetten in Baden-Württemberg von Corona-Patientinnen und -Patienten belegt (Stand: 02.11.2021). In der Region Heilbronn-Franken stehe man im Vergleich zu anderen Kreisen und Städten allerdings noch gut da, bestätigten sowohl das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), die SLK Kliniken Heilbronn,wie auch das Hohenloher Krankenhaus und das Diakoneo Diak Klinikum Schwäbisch Hall.

Finanzielle Folgen möglich, Ausgleich nicht gegeben

Das Sozialministerium habe bereits Ende Oktober auf die in der Bevölkerung steigenden Infektionszahlen reagiert. So sollen Krankenhäuser jetzt wieder mindestens 25 Prozent der Intensivbetten für mögliche Corona-Fälle freihalten. "Um dieses Ziel zu erreichen, sind auch planbare Aufnahmen, soweit medizinisch vertretbar, zu verschieben und auszusetzen.", heißt es in einem Schreiben des Ministeriums vom 28. Oktober.

Frank Feinauer, Pflegedirektor des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim, betont, dies könne starke finanzielle Folgen für die Kliniken bedeuten.

"Damit fehlen uns die Erlöse und im Gegensatz zur Situation von vor einem Jahr erhalten wir dafür keine Freihaltepauschalen."

Ein finanzieller Ausgleich, wie es diesen 2020 gab, bleibe demnach also aus. Die finanziell ohnehin angespannte Situation der Krankenhäuser verschärfe sich damit noch einmal. Außerdem müsse man Personal frei halten, das auf anderen Stationen fehle, im Notfall müsse man Stationen schließen, was wiederum finanzielle Einbußen bedeute, so Thomas Weber, Geschäftsführer der SLK Kliniken Heilbronn.

Situation noch zu bewältigen, Verschärfung befürchtet

Nach aktuellem Stand (02.11.2021) sind in den genannten Kliniken zwischen zwei und acht Personen mit einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation. Noch sei die Situation zu stemmen.

"Wir spüren die starke Belastung noch nicht. […] Eine Steigerung der Patientenzahl ist allerdings zu erwarten. Wohin das geht, das wage ich nicht zu prognostizieren."

In Bad Mergentheim, im Hohenloher Krankenhaus in Öhringen, wie auch an den SLK Kliniken Heilbronn befürchtet man ebenso, dass die Anzahl an Corona-Patienten rasant steigen und man bald wieder auf Vorjahresniveau sein könnte, als die Region ein Corona-Hotspot war.