An der Grünewaldschule in Heilbronn bekommen Schüler vor Unterrichtsbeginn ein kostenloses Frühstück. 26 Schulen im Raum Heilbronn nehmen am "brotZeit"-Projekt teil.

Mit leerem Magen in die Schule? An 26 Schulen in und um Heilbronn muss das nicht sein, denn hier gibt es für die Schülerinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn ein gemeinsames kostenloses Frühstück. 1.500 Frühstücke werden in der Förderregion Heilbronn/Neckarsulm täglich ausgegeben.

Eine Schule, die am Projekt "brotZeit" teilnimmt, ist die Grünewaldschule in Heilbronn. An der Grundschule kommen täglich rund 70 Schülerinnen und Schüler schon einige Zeit vor Unterrichtsbeginn zur Schule, um noch gemeinsam mit den Mitschülern zu frühstücken. Fünf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bereiten hier abwechselnd morgens das Frühstück vor und betreuen die Kinder.

Familien sollen unterstützt werden

Das Angebot an der Grünewaldschule wird sehr gut angenommen und entlaste die Familien, so Schulleiterin Eva Happold.

Die Gesellschaft hat sich ein bisschen verändert. Beide Elternteile sind häufig berufstätig, zu Hause geht es ein bisschen schneller zu.

Das kostenlose Frühstücksangebot in der Schule richtet sich vor allem an benachteiligte Kinder. Auch die Eltern werden dadurch unterstützt. Einige Kinder kommen auch zum zweiten Frühstück in die Schule, um vor der Schule noch gemeinsam mit ihren Freunden zu essen und sich vor dem Unterricht auszutauschen. Das minimiere auch die "Tischnachbargespräche" im Unterricht, erzählt Schulleiterin Happold.

Generationenübergreifendes Projekt

Im Raum Heilbronn helfen rund 200 Ehrenamtliche an den 26 Schulen bei der Vorbereitung und Essensausgabe des Frühstücks. In jeder Schule kommen durchschnittlich 55 Schülerinnen und Schüler zum Frühstück. Vor allem Seniorinnen und Senioren sind dabei - einige schon seit vielen Jahren.

Das ist auch ein generationsübergreifendes Projekt.

Das bedeutet, die Senioren haben morgens eine Aufgabe und sind für die Kinder da. Es sei also nicht nur eine bloße Frühstücksausgabe, sondern die Helferinnen und Helfer sind auch Ansprechpartner für die Kinder, wichtige Bezugspersonen.

Beim Schulfrühstück helfen vor allem Rentnerinnen und Rentner ehrenamtlich mit. SWR Simon Bendel

Inge Aufrecht ist schon seit mehr als zehn Jahren dabei. "Ich habe Kinder gerne, habe keine kleinen Kinder mehr und deswegen macht mir das einen Riesenspaß." Elisaweta Gadenne ist sowieso Frühaufsteherin und hilft seit eineinhalb Jahren ehrenamtlich mit, denn für sie ist es ein schöner Ausgleich zum Rentnerdasein.

Neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer würden aber immer gesucht, sagt Verena Schmitt, Pressesprecherin des "brotZeit"-Vereins.

"brotZeit"-Verein von Uschi Glas ins Leben gerufen

Der "brotZeit"-Verein wurde 2009 von der Schauspielerin und Aufsichtsratsvorsitzenden Uschi Glas gegründet. Sie habe damals in einem Radiobeitrag gehört, dass es sehr viele Kinder gebe, die zu Hause kein Frühstück bekommen, was sie sehr erschüttert habe. Deshalb habe sie dann den Verein gegründet, erzählt Verena Schmitt. Bundesweit gibt es das Frühstücksangebot nun in 375 Schulen, in denen täglich 15.000 Kinder zur "brotZeit" kommen. Der Verein wird durch Spenden und Fördergelder finanziert. Die Discounter-Kette Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) spendet die Lebensmittel. Bis 2025 sollen mehr als 600 Schulen am Frühstücksprojekt teilnehmen.