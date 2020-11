Die Behinderteneinrichtungen in der Region Heilbronn-Franken verzeichnen in der Corona-Pandemie steigende Kosten für die Betreuung von Menschen mit Handicap. Das Land verweist für Mehrkosten an die Städte und Kreise.

In Behinderteneinrichtungen sind durch Coronaregelungen und Hygienemaßnahmen die Anforderungen gestiegen und damit auch die Kosten. Einrichtungen beklagen, dass weder die zuständigen Landkreise noch das Land helfe. Teilweise bereits hohes Defizit Die Caritas Tauberkreis hat beispielsweise mittlerweile ein Defizit von 300.000 Euro. Unter anderem durch mehr Schutzausrüstungen und mehr Personal bei gleichzeitig weggefallenen Einnahmen. Vorstand Michael Müller sagte dem SWR, dass er verstehen könne, dass die Kreise die Kosten nicht alleine tragen könnten. "Es braucht eine landesweit einheitliche Linie, so wie es andere Länder in den letzten Wochen auch vorgemacht haben.“ Michael Müller, Vorstand Caritas Tauberkreis Sozialministerium weist Kritik zurück Das baden-württembergische Sozialministerium weist die Kritik zurück. Man könne den Vorwurf nicht nachvollziehen, das Land beteilige sich nicht an coronabedingten Mehrkosten. Die Stadt- und Landkreise müssten den durch Corona verursachten finanziellen Mehraufwand in den Behinderteneinrichtungen tragen, teilte ein Ministeriumssprecher auf SWR-Anfrage mit. Das Land selbst sei nicht Vertragspartner der jeweiligen Einrichtungen. Land habe bereits geholfen Mit einem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt habe das Land den Stadt- und Landkreisen bereits Gelder in erheblichem Umfang zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt. Das Ministerium erwarte, dass diese Geldbeträge auch eingesetzt werden, heißt es weiter. Die erhobenen Vorwürfe könne das Sozialministerium daher nicht nachvollziehen.