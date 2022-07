Kornlupferfest startet

Ab heute wird in Offenau (Kreis Heilbronn) das 44. Kornlupferfest gefeiert. Nach zwei Jahren Coronapause erwarten die Vereine ab heute viele tausend Besucher. Das Festprogramm reicht von Freibier, Festgottesdienst, Flohmarkt und Fischerstechen über Kinderprogramm und Seniorennachmittag bis hin zum großen Abschlussfeuerwerk am Montag. Spaß zu Lande, zu Wasser und auch kurzzeitig in der Luft - wenn das Kornlupfer-Tube am Sonntag abhebt. Blaskapellen, Bands und Musikgruppen sorgen auf fünf Bühnen für Unterhaltung. Im Jahr 2020 wurde das Offenauer Kornlupferfest in der Kategorie "Stadt- und Volksfeste" zum schönsten Fest in der Region gewählt. Die Wahl wurde von der Hochschule Heilbronn mit "Echo24" und der Dehoga durchgeführt.