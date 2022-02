Kornbergers letzter Tag als Bürgermeister

Klaus Kornberger (parteilos) hat am Freitag seinen letzten Arbeitstag als Bürgermeister von Weikersheim (Main-Tauber-Kreis). Nach 24 Amtsjahren war er bei der vergangenen Wahl dem 36-jährigen Nick Schuppert (SPD) unterlegen. Im Kreistag bleibt Kornberger in der Fraktion der Freien Wähler. "Mit der Vertrauensstellung als Fraktionsvorsitzender", sagte Kornberger dem SWR, "kann man viel bewegen, viel beeinflussen - zum Wohl des Landkreises und damit auch weiterhin der Stadt Weikersheim." In Zukunft wolle er sich neuen Aufgaben in der Projektentwicklung zuwenden: "Ich bin bekannt dafür, dass ich das Thema 'Bauen' mit viel Erfahrung aus meiner Zeit in der freien Wirtschaft sicherlich gut ausfülle“, so Kornberger.