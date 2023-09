Der Fischbestand in der Jagst bei Kirchberg war nach dem Mühlenbrand 2015 ausgelöscht. Nun erholt er sich langsam. Der fischfressende Vogel Kormoran ändert da kaum was daran.

Der Kormoran ist für den aktuellen Fischbestand an der Jagst bei Kirchberg (Kreis Schwäbisch Hall) nur ein kleines Problem. Das sagt Bruno Fischer von der Naturschutzbund Deutschland (NABU) Ortsgruppe Kirchberg/Jagst. Der Fischbestand sei bei Kirchberg relativ gut, erhole sich nach dem Mühlenbrand 2015 weiterhin aber nur langsam.

Studie spricht gegen den Kormoran

In anderen Gebieten an der Jagst, beispielsweise bei Crailsheim (ebenfalls Kreis Schwäbisch Hall), ist der Kormoran dagegen für den sinkenden Fischbestand wohl mitverantwortlich. Laut einer Studie der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg hat die Vogelart um den Jahreswechsel 2018/2019 in fünf Monaten etwa zehn Tonnen Fisch aus dem Fluss geholt. Das seien 40 Prozent des jährlichen Fisch-Ertrags, heißt es.

Regelmäßige Kormoran-Zählung

Bruno Fischer vom NABU hat kürzlich bei Kirchberg vier oder fünf Kormorane an der Jagst gesehen. Er gehe regelmäßig zur Beobachtung an den Fluss. Von einem größeren Schwarm könne also nicht die Rede sein, sagte er. "Wir haben ganz andere Probleme", so Fischer.

Ein Kormoran breitet seine Flügel aus. Er sei aber nicht das einzige Problem, sagt Bruno Fischer.

Dass es wenige der Fischarten wie die Nase oder die Barbe gebe, liege unter anderem an den vielen Wehren im Fluss, an der hohen Wassertemperatur und zu wenigen Kiesbänken, sagte er. Der Kormoran sei da zu vernachlässigen. Im Bereich Crailsheim sei das anders, weil dort der Fluss langsamer fließe, vermutet Fischer. Das komme dem Kormoran entgegen.

Kormoran könnte noch zum Problem werden

Durch den Mühlenbrand 2015 ist der Fischbestand in der Jagst bei Kirchberg ausgelöscht worden. Davor habe man einen gigantischen Fischbestand gehabt, trotz Kormoran, so Bruno Fischer weiter. Dass der Vogel künftig zusammen mit den anderen Schwierigkeiten für den Fischbestand doch noch zum Problem bei Kirchberg werden könne, halte er aber für möglich.