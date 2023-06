Neuer Spielplan des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn

per Mail teilen

Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn hat den Spielplan für die kommende Konzertsaison vorgestellt. Es ist die letzte Spielzeit mit Chefdirigent Scaglione.

Die Konzertsaison 2023/24 steht unter dem Motto "_Musik_Menschen". Dies beziehe sich nicht nur auf die musizierenden Mitglieder des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO), so Intendant Rainer Neumann. Gemeint seien auch die Organisatoren, die Verwaltung und vor allem das Publikum, ohne das die Konzerte so nie gelingen könnten. Zudem ergänzen sich Musik und Menschen umso notwendiger in einer Zeit, die von Inflation, Krieg und anderen Unsicherheiten geprägt sei.

Nachfolge von Chefdirigent Case Scaglione noch unklar

Personell gesehen steht die Spielzeit 2023/24 unter anderem im Zeichen Case Scagliones, der in seinem letzten Jahr als WKO-Chefdirigent Akzente setzen will. So leitet er unter anderem das Klavierkonzert Robert Schumanns, die 4. Sinfonie Gustav Mahlers und die Bach’sche Johannes-Passion.

Im Programm seines Abschiedskonzerts im Juni 2024 dirigiert Scaglione auch Schumanns Cellokonzert mit Johannes Moser als Solisten. Mit diesem gab der US-Amerikaner sein allererstes Konzert als WKO-Chefdirigent.

Derzeit gebe es Gespräche mit potenziellen Nachfolgern für den Posten des Chefdirigenten, so WKO-Intendant Rainer Neumann. Ein Name werde in Kürze bekannt gegeben.

Schwerpunkt liegt wieder auf Konzertreisen

Der Schwerpunkt liegt in der kommenden Saison vor allem auf Konzertreisen, die das WKO - von seiner Gründung an auch Reiseorchester - unternimmt und die dessen internationales Renommee gefestigt haben.

Zum Beginn der Spielzeit im September, stehen Auftritte beim Hohenloher Kultursommer sowie beim Mosel Musikfestival auf dem Programm. Dem folgt ein Debüt des Kammerorchesters an der renommierten Kronberg Academy (Hochtaunuskreis) und im Oktober 2023 ein Programm mit den Vier Jahreszeiten jeweils von Vivaldi und Piazzolla in Bad Homburg, Wiesbaden und Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg).

Ebenfalls geplant sind Gastspiele in Slowenien und den Niederlanden.

Neues Abo-Modell für WKO

Neben dem vollen Abonnement, dem Chef-Abo und dem Klassik-Einsteiger gibt es nun ein viertes, neues Modell: Das Flex-Abo ermöglicht es, fünf verschiedene Heilbronner Konzerte auszusuchen und zu erwerben.