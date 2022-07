Im Heilbronner Gemeinderat hat die Dieter-Schwarz-Stiftung das Konzept für den neuen KI-Innovationspark vorgestellt. Erste Mieter werden schon in diesem Monat in die bereits vorhandenen Flächen am Standort "Wohlgelegen" einziehen. Gleichzeitig wird dort auch ein komplett neues Gebäude für den KI-Innovationspark gebaut, das dann Ende 2023 bezugsfertig sein soll. Krönender Abschluss soll dann der Bezug des Neubaus am Standort "Steinäcker", gegenüber des EnBW-Kraftwerks, im Jahre 2026 sein.