Hunderte Schlepper aus Heilbronn-Franken haben sich am Dienstagmorgen wieder auf den Weg nach Stuttgart gemacht - zur Bauerndemo. Laut Polizei gab es viele Verkehrsbehinderungen.

Am Dienstag demonstrieren wieder Landwirte in Baden-Württemberg, auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Auch aus der Region Heilbronn-Franken sind hunderte Schlepper angereist. Verschiedene Konvois starteten am frühen Morgen - beispielsweise in Fürfeld und Untergruppenbach (beide Kreis Heilbronn), wie Helmut Reiner-Saal, Landwirt und Weingärtner aus Brackenheim-Hausen (Kreis Heilbronn) dem SWR sagte.

Landwirt aus Brackenheim ist beim Bauernprotest auf dem Cannstadter Wasen Helmut Reiner-Saal

Polizeibegleitung bis Stuttgart

Laut Polizei gab es viele Behinderungen im Berufsverkehr. Besonders betroffen waren die Bundesstraßen. Die Polizei begleitete die Konvois ab Ludwigsburg.

"Der erneute Demozug sei ein wichtiges Zeichen", sagte Reiner-Saal dem SWR. Im Endeffekt habe man noch nichts erreicht. Die Rahmenbedingungen müssten sich grundlegend ändern, so dass die Existenzen gesichert werden.

Es muss gewährleistet sein, dass wir Lebensmittel zu fairen Preisen produzieren können.

Die "Benachteiligungen und praxisfernen Auflagen" führen sonst dazu, dass die hiesigen Landwirte den Wettbewerb mit dem Ausland verlieren, sagte er im Interview. Im Wesentlichen richten sich die Proteste der Landwirtschaft gegen den Abbau von Steuervergünstigungen.

Proteste auch im Ausland

Doch nicht nur im Land formieren sich die Bauern, auch die Landwirte im Ausland proben den Aufstand. In Frankreich beispielsweise richtet sich die Wut gegen Normen und Vorschriften, auch von der EU, die nach Ansicht der Bauern ausufern. Außerdem kämpfen die Bauern auch dort für mehr Geld.

So berichtet die Heilbronnerin Sylvia Borkert-Sagasser von ihrer Fahrt durch Südfrankreich an die spanische Grenze. Es sei unvorstellbar, sagte sie dem SWR. Überall, auch an den Kreisverkehren, stünden die Bauern mit ihren Traktoren, machten Feuer oder hätten Mist ausgeschüttet und blockierten die Straßen.

Von Lyon nach Spanien runter ist die A7 komplett gesperrt. Selbst die kleineren Nebenstraßen sind voll mit Lkw.

Bauernproteste gibt es unter anderem auch in den Niederlanden, Polen, Rumänien und Spanien.