Für die Stadt Heilbronn wird die Kontaktverfolgung bei Corona-Fällen schwieriger. Deshalb soll jetzt wieder die Bundeswehr helfen.

Die Stadtverwaltung hat wieder die Unterstützung der Bundeswehr beantragt. Das Gesundheitsamt könne bei den aktuellen Infektionszahlen die Kontaktverfolgung alleine nicht mehr stemmen, so eine Sprecherin.

Soldaten sollen Mitarbeiter im Gesundheitsamt unterstützen

Aktuell (Stand 25.8.) meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn 366 Coronafälle, doch nur bei 120 seien die Infektionsquellen bekannt. Mit den Soldaten der Bundeswehr soll das Personal im Heilbronner Gesundheitsamt wieder aufgestockt werden. 25 Soldaten aus der Nibelungenkaserne in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) waren bereits bis Ende Mai im Einsatz vor Ort, haben dort seit Oktober die Mitarbeiter bei der Kontaktverfolgung unterstützt.

Heilbronn hält fest an Testpflicht in Kindertagesstätten

Gleichzeitig hält Heilbronn an der seit Mai geltenden Testpflicht in Kindertagesstätten für Beschäftigte und Kinder ab drei Jahren fest, um Infektionsketten zu unterbrechen und vermehrte Infektionen in Kindertageseinrichtungen und Familien zu verhindern. Außerdem werde die Impfkampagne konsequent fortgesetzt, teilte eine Sprecherin dem SWR mit. Sowohl im Kreisimpfzentrum in Horkheim, wie auch im Impfbus werden weiterhin täglich Impfungen ohne Termin angeboten.

Unter den Reiserückkehrern überdurchschnittlich hoher Anteil an Infizierten

Laut Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn ist unter den Reiserückkehrern der Anteil an Infizierten überdurchschnittlich hoch. Von den 120 Fällen mit bekannter Infektionsquelle handle es sich bei 70 um Reiserückkehrer, also bei mehr als der Hälfte. Doch nicht überall ist der Anteil so hoch wie im Kreis Heilbronn. Der Main-Tauber-Kreis meldet am Mittwoch einen Anteil der Reiserückkehrer an den Infektionen von 23 Prozent. Allerdings seien auch dort die Zahlen steigend. Und auch im Main-Tauber-Kreis werde es seit dieser Woche schwerer, die Kontakte zu ermitteln.