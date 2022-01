Kontaktstelle Frau und Beruf sucht Mentorinnen für Migrantinnen

per Mail teilen

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken sucht wieder Frauen für das landesweite Mentorinnen-Programm. Vor fünf Jahren hatte das Land Baden-Württemberg das Mentorinnen-Programm mit gutem Erfolg ins Leben gerufen. Allein in der Region wurden seitdem über 40 Frauen mit Migrationshintergrund bei der Arbeitssuche oder beim Einstieg in die Arbeitswelt unterstützt. Deshalb soll das Programm für Migrantinnen in diesem Jahr fortgesetzt werden. Gesucht werden Frauen, die als Mentorinnen Migrantinnen und geflüchtete Frauen über einen gewissen Zeitraum bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung begleiten. Interessentinnen können sich ab sofort bei der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken melden.