Kompromiss zu verkaufsoffenem Sonntag wird vorgestellt

Im Gewerkschaftshaus in Heilbronn wollen die Gewerkschaft ver.di und der Verein Stadtinitiative Heilbronn am Dienstagvormittag ihren Kompromiss zum Streit um einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag präsentieren. Die Stadtinitiative möchte die pandemiegeplagten Händler mit einem weiteren verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai unterstützen, wenn auch der Trollinger Marathon stattfinden soll. Damit gäbe es 2022 drei verkaufsoffene Sonntage. Die Gewerkschaft wiederum beruft sich auf ein Übereinkommen zu zwei verkaufsoffenen Sonntagen. Außerdem sei der freie Sonntag ein hohes Gut, Corona könne nicht alles aufweichen, so Bezirksgeschäftsführerin Katharina Kaupp.