Am 9. Juni hatte die Polizei Heilbronn einen Serieneinbrecher festgenommen. Er soll unter anderem zehn Autos aufgebrochen haben. Jetzt wurde ein Komplizen festgenommen.

Die Polizei hat einen weiteren mutmaßlichen Serieneinbrecher in Heilbronn festgenommen. Der 20-Jährige soll der Komplize eines bereits gefassten 21-jährigen Tatverdächtigen sein.

Polizei findet Diebesgut bei den mutmaßlichen Serieneinbrechern

Gemeinsam soll das Duo in Heilbronn unter anderem Transporter und Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und ausgeraubt haben. Außerdem sollen sie Roller und Mopeds gestohlen und angezündet haben. Bei Hausdurchsuchungen fand die Polizei Einbruchswerkzeug und Diebesgut. Der jetzt gefasste 20-Jährige räumte seine Beteiligung an zwölf Taten ein. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, ebenso wie sein bereits zwei Wochen zuvor gefasster 21-jähriger Komplize. Dieser war erst Ende April aus der Haft entlassen worden und kurz danach erneut straffällig geworden.