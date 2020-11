In Heilbronn-Franken starten zahlreiche Kommunen Aktionen zur Adventszeit. Ziel ist es, die Bürger in die weihnachtlich geschmückten Innenstädte zu locken und so den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen. In Eppingen und Bad Mergentheim zum Beispiel können Besucher an den Adventssamstagen kostenlos parken. In Bad Wimpfen gibt es einen virtuellen Adventskalender mit Geschenkideen und Gewinnen örtlicher Einzelhändler, ebenso in Künzelsau. Dort gibt es zudem den traditionellen Adventskalender am Alten Rathaus und ein Weihnachtsgewinnspiel der örtlichen Werbegemeinschaft. Außerdem präsentieren überall viele Händler ihre Waren im Internet und liefern die Geschenke auch nach Hause.