Kommunen durch Flüchtlingsunterbringung weiter überlastet

Viele Kommunen in der Region können kaum noch Geflüchtete aufnehmen. Auch Personalmangel und die Bürokratie bringen die Gemeinde an ihre Grenzen.

Die Kommunen sind trotz finanzieller Hilfen vom Bund mit der Unterbringung Geflüchteter überlastet. Der Wohnraum sei oftmals ausgeschöpft, warnt der Vizepräsident des Baden-Württembergischen Gemeindetags, Klaus Holaschke (parteilos) aus Eppingen (Kreis Heilbronn). Die Zahl Geflüchteter aus der Ukraine, aber auch aus anderen Krisengebieten wie Afghanistan und dem Iran steige weiter.

Geflüchtete auf andere Länder verteilen

Eine europäische Lösung müsse her, fordert Klaus Holaschke. Andere wirtschaftsstarke Länder sollen mehr Menschen aufnehmen. "In ganz Frankreich sind so viele Flüchtlinge aufgenommen, wie in Baden-Württemberg."

"Wir schaffen es nicht mehr alleine als Kommunen."

Baden-Württemberg wolle sich weiterhin als offenes Land präsentieren. Die Möglichkeiten der Aufnahme sei aber zunehmend erschöpft. Auch die Bürokratie und der Personalmangel mache den Kommunen zu schaffen. Eine Entspannung der Situation sei noch immer nicht in Sicht.