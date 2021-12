Corona-Zeiten: Was Kommunen zu Silvester verbieten

Wer an Silvester traditionell sein Raketenarsenal aufgerüstet hat, ist dieses Jahr wieder zum Abrüsten gezwungen. Das Verkaufsverbot für Böller hat auch Folgen für die Städte und Gemeinden.

Katerstimmung bei Feuerwerksverkäufern und Böllerfans: Auch in diesem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie den Jahreswechsel. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern und das Abbrennen von Lagermaterial ist verboten, große Ansammlungen sind untersagt. Was viele traurig stimmt, bedeutet für andere eine Entlastung: Mögliche Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerk sollen vermieden werden, ohnehin an der Kapazitätsgrenze arbeitende Krankenhäuser geschont werden. Auch die Stadtreinigung Heilbronn hat Hoffnungen, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Idealfall ein ruhiger Neujahrstag bevorsteht, da weniger Müll anfällt.

Feuerwerksverbot ohnehin in Altstädten

Die Chefs vieler Kommunen und Gemeinden schlafen wohl ebenfalls ruhiger. Immerhin ist die Brandgefahr deutlich geringer. Schon seit Jahren ist das Abbrennen von Feuerwerk in Altstädten wie Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) oder Schwäbisch Hall verboten. Dennoch war in normalen Jahren damit nicht ausgeschlossen, so der Wimpfener Bürgermeister Claus Brechter (CDU), dass nicht doch eine Rakete von außerhalb ein Feuer in der Altstadt entfachen könne.

Nachdem der Verkauf von Silvesterböllern verboten wurde, hat sich manch einer wohl schon mit Raketen aus dem Ausland eingedeckt. Die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) weist in ihren Regeln für den Jahreswechsel darauf hin, dass neben dem geltenden Feuerwerksverbot in der Altstadt und auf öffentlichen Plätzen denoch Feuerwerkskörper nicht überall abgebrannt werden dürfen: Tabu ist die "unmittelbare Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altersheimen sowie Fachwerkhäusern".

Hoffnung auf einen ruhigen Jahreswechsel haben die Feuerwehren (Symbolbild) SWR

Heilbronn mit Verordnung zum Jahreswechsel

Auch in der Altstadt von Schwäbisch Hall hofft die Feuerwehr auf einen ruhigen Jahreswechsel. Dort wird noch an der Verordnung für ein Abbrennverbot gearbeitet. Das gibt es in Heilbronn bereits: Es betrifft vor allem die Bereiche Innenstadt, Bahnhofsvorstadt und den neuen Stadtteil Neckarbogen. Gruppen von mehr als zehn Menschen sind untersagt. Deshalb wird der Ordnungsdienst der Stadt auch in der Silvesternacht unterwegs sein. Insgesamt sind rund 30 Straßen und Plätze betroffen.

Für die Polizei ist es "durchaus vorstellbar, dass Silvester etwas ruhiger werden könnte", sagt Heilbronns Polizeipräsident Hans Becker. An Silvester seien aber ohnehin mehr Beamtinnen und Beamte im Einsatz, die noftalls reagieren könnten.

Hoffnung auf ein besseres 2022 für Feuerwerkshersteller

Für die Feuerwerkshersteller jedoch bedeutet Silvester erneut ein herber Rückschlag. So bleibt beispielsweise im Traditionsbetrieb Zink in der Heilbronner Kreisgemeinde Cleebronn nur das Prinzip Hoffnung auf ein besseres Jahr 2022.