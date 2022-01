Kommunale Wohnbauförderung in Massenbachhausen

per Mail teilen

Im Rahmen der kommunalen Wohnbauförderung sind in Massenbachhausen (Kreis Heilbronn) insgesamt 14 Wohnungen von der Heilbronner Wohnungsbaugenossenschaft GEWO fertiggestellt worden. Das Gebäude verfügt über eine Fotovoltaikanlage samt Lademöglichkeiten für E-Mobilität. Mit 7,37 Euro pro Quadratmeter liegt der Preis deutlich unter dem Mietspiegel. Für Nico Morast (CDU), Bürgermeister von Massenbachhausen, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Das Angebot an geförderten Wohnungen sei gering. Er hoffe, damit ein Vorbild für andere Kommunen zu schaffen. Die Wohnungen sollen ab Februar bezugsbereit sein. Einziehen können dort nur Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein.