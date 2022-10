In Crailsheim versammeln sich am Sonntag die Garden und Wehren in ihren unterschiedlichen Uniformen und repräsentieren ihre jeweilige Stadt oder Gemeinde.

Die Kommandanten der insgesamt 34 Bürgerwehren des Landesverbandes Württemberg Hohenzollern treffen sich am Sonntag in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) zu einer Tagung. Auf dem Schweinemarktplatz präsentiere man sich gemeinsam in den traditionellen Uniformen, sagt Jürgen Rosenäcker, Landeskommandant und Kommandant der Crailsheimer Bürgerwache. Bürgerwachen fehlt der Nachwuchs Wie auch in vielen Vereinen hat die Corona-Pandemie auch für die Bürgerwehren die Suche nach Nachwuchs deutlich erschwert. Das sei auch Thema der Kommandantentagung. Viele Mitglieder seien in der Zeit auch abgewandert. Die Bürgerwehr Crailsheim besteht aus einem Fanfahrenzug, einem Spielmannszug, einem Musikzug sowie den Gardisten. Mehr Werbung und der Kontakt zu Jugendlichen soll den Nachwuchs wieder fördern. Kommandantentagung historischer Bürgerwehren in Crailsheim SWR Repräsentanten der Stadt Früher waren die Bürgerwehren zum Schutz ihrer Gemeinde sowie zur Brandbekämpfung da. Heute sind sie Repräsentanten ihrer Stadt, erklärt Jürgen Rosenäcker. Sie treten zu Volksfesten und verschiedenen Feierlichkeiten auf. Auch künftig soll die Tradition gewahrt werden.