Kollision auf A6 löst Folgeunfalll aus

Eine Kollision auf der A6 bei Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) hat am Dienstagnachmittag bei Ilshofen einen Folgeunfall ausgelöst. Nach dem Unfall bei Kirchberg gegen 17 Uhr hatte sich ein Rückstau bis Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) gebildet. Dort prallte gegen 17:10 Uhr unter anderem ein Lastwagen in eine Lärmschutzwand und von dort zurück in den Verkehr. Die Ladung des Lkw verteilte sich auf der Fahrbahn. Dabei handelte es sich um verschiedene Wasch- und Putzmittel. Eine Gefahr für Umwelt und Menschen bestand nicht, berichtet SWR-Reporterin Ina Beck.