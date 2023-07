Was ist im Kohlekraftwerk in Heilbronn passiert? Untersuchung ist gestartet

per Mail teilen

In Block sieben des Heilbronner Kohlekraftwerks startet jetzt die Sanierung, nachdem Rauchgaskanäle abgesackt waren. Und Experten suchen nach der Ursache.

Im Kesselhaus des Heilbronner Kohlekraftwerks kam es im Januar zu einem Einsturz. Damals hätten sich Teile von Rauchgaskanälen gelöst und seien nach unten abgesackt. Der Unfall gab Rätsel auf. Laut EnBW wurden damals bei dem Vorfall keine Schadstoffe freigesetzt, aber wegen der unsicheren Situation im Block sieben konnte dort nicht mehr frei gearbeitet werden. Zuerst musste das Bauwerk statisch gesichert werden.

Block Sieben im Kohlekraftwerk wieder sicher - Untersuchungen starten

Ein halbes Jahr nach dem Zwischenfall, in dem Block sieben auch keinen Strom mehr lieferte, ist das Bauwerk nun wieder statisch sicher und kann für Arbeiten betreten werden, teilt der Betreiber EnBW mit. Jetzt beginne auch die Ursachenforschung, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte. Gleichzeitig werde an der Sanierung des Blocks gearbeitet. Geplant sei bis zum kommenden Winter mit dem Kraftwerksblock wieder am Netz zu sein.