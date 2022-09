200.000 Besucher bei Königshöfer Messe

per Mail teilen

Mit einem Feuerwerk ist am Sonntagabend die Königshöfer Messe zu Ende gegangen. Annähernd 200.000 Besucher kamen zum tauberfränkischen Volksfest.

Um die 200.000 Besucher sind in diesem Jahr zur Königshöfer Messe gekommen. Am Sonntagabend ging das Volksfest zu Ende. Marktmeister der Jan Raddatz zog im Gespräch mit dem SWR eine positive Bilanz. "Die Königshöfer Messe ist wieder da. Corona hat uns da nicht klein kriegen können", so Raddatz.

Guter Besuch trotz schlechtem Wetter

Der Marktmeister war nach eigenen Angaben froh, dass man das dieses Jahr so geschafft habe. "Klar, der Wettergott hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber dafür war das doch sehr gut besucht", sagte Raddatz. Das Publikum in Königshofen sei unter den Schaustellern dafür bekannt, dass es auch wetterfest sei und auch wirklich komme.