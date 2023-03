Zum königlichen Besuch in Berlin ist auch Fürst Philipp von Hohenlohe-Langenburg angereist. Er ist der engste Verwandte von König Charles III in Deutschland.

Der britische König Charles III. ist mit Ehefrau Camilla zum dreitägigen Besuch in Deutschland. Nach zwei Tagen in Berlin werden die royalen Besucher noch in Hamburg erwartet. Zwischendurch ist auch Zeit für die Familie aus Deutschland eingeplant. Fürst Philipp von Hohenlohe-Langenburg (Hohenlohekreis) ist dafür nach Berlin gereist. Ebenso werden Bernhard Markgraf von Baden und seine Frau Stephanie am Mittwochabend an einem Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin teilnehmen. Mit dem Haus Baden ist Charles verwandt. Er war der Cousin des kürzlich verstorbenen Max Markgraf von Baden.

Charles war mehrfach zu Gast in Hohenlohe

Der Monarch aus England war bereits als Prinz oft in Deutschland und auch im Hohenlohekreis, dort zuletzt vor zehn Jahren. Philipp Gottfried Alexander Fürst zu Hohenlohe-Langenburg ist sein engster Verwandter in Deutschland. Die Großmutter des Adligen aus Hohenlohe war die Schwester von Prinz Philip, dem verstorbenen Ehemann der Queen. So kam es, dass Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg bei der Beerdigung von Prinz Philip im vergangenen Frühling dabei war und die Queen bei dieser Gelegenheit zuletzt gesehen hat. Außerdem war er zur Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton im Jahr 2011 eingeladen und hatte einen ziemlich guten Sitzplatz, wie er zu Gast in der Landesschau Baden-Württemberg erzählte.

Prinz Charles zu Besuch bei Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg SWR

Königliches Interesse an Hohenloher Landwirtschaft

2013 war der Monarch zuletzt in Langenburg. Charles, der sich sehr für die Landwirtschaft interessiert hatte damals auch Kontakt mit Rudolf Bühler, dem Vorsitzenden der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH). Bühler hat König Charles III. nach seinem Besuch als leidenschaftlichen Landwirtschaftler beschrieben. Was die BESH mit ihren 1.500 Bauernhöfen in Hohenlohe auf die Beine stellt, habe Charles - damals noch als Prinz - bei seinem Besuch 2013 ganz offensichtlich imponiert. Damals interessierte er sich sehr für alte Haustier-Rassen wie das Schwäbisch-Hällische Landschwein.

Besuch von Charles III. bleibt im Gedächtnis

Rudolf Bühler hat die Einzelheiten des hohen Besuchs durchaus noch präsent. Zum Beispiel, dass Prinz Charles schon damals symbolträchtig im Elektroauto angefahren kam. "Wir haben auf der Schweineweide im Bühlertal gefachsimpelt", erzählt Bühler im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Charles habe sich sehr für die Landwirtschaft im Hohenlohischen interessiert und vor allem auch, wie man eine alte Landrasse wiederbelebt.

"Er ist ein sehr sympathischer und einfühlsamer Mensch und ihn bewegt eine große Leidenschaft für die ökologische Landwirtschaft."

Der Kontakt von 2013 habe dazu geführt, dass Rudolf Bühler mehrfach zu Vortragsreisen nach Wales eingeladen wurde und dass eine Delegation aus England zu Besuch in Hohenlohe war, so Bühler. Seit damals gebe es eine enge Kooperation.