Die Polizei hat drei mutmaßliche Betrüger festgenommen. Sie sollen über 120.000 Euro im Kreis Heilbronn erbeutet haben. Zu zwei Schmuckstücken bittet die Polizei noch um Hinweise.

Die Ermittlungsgruppe "Callcenter" hatte die Männer offenbar schon länger im Visier. Anfang Mai wurden dann mehrere Wohnungen in Heilbronn und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) durchsucht und drei Haftbefehle vollstreckt. Bei den Durchsuchungen konnten Schreckschusswaffen, Doping- und Betäubungsmittel, Geld und Schmuck sichergestellt werden.

Beute im Kochtopf vor die Tür gestellt

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern vor, Teil einer Band gewesen zu sein, die ältere Menschen anruft und sich als Polizisten ausgibt. Angeblich wollten sie die Menschen vor einem Einbruch warnen und deshalb Geld und Wertgegenstände in Sicherheit bringen. Mehrere Opfer versteckten tatsächlich Schmuck, Gold und Geld in Kochtöpfen vor der Tür. Diese wurden dann von den mutmaßlichen Betrügern in wechselnder Besetzung abgeholt.

Polizei sucht: Wer kennt den Goldring mit Gravur?

Den Gesamtschaden beziffert die Staatsanwaltschaft auf 120.300 Euro. Allerdings könnte es noch mehr Tatorte geben. Bislang bekannt sind Untergruppenbach , Nordheim und Oedheim (alle Kreis Heilbronn). Zwei Goldringe konnten bislang keiner Tat zugeordnet werden. Einer mit Gravur: "Gertrud 23.8.64 + 6.8.65" sowie ein zweiter mit blauen Smaragd. Hier bittet die Polizei um Hinweise auf die möglichen Eigentümer. Die drei Männer sitzen jetzt in U-Haft.

Sichergestellter Ring mit Gravur: Gertrud 23.8.64 + 6.8.65 Polizeipräsidium Heilbronn