Das Knorr-Verwaltungsgebäude in Heilbronn hat einen neuen Eigentümer. Eine Frankfurter Immobiliengruppe hat die rund 17.000 Quadratmeter erworben, Knorr bleibt Mieter. In dem markanten, verglasten Büro-Gebäude in der Heilbronner Südstadt war ursprünglich die Knorr-Hauptverwaltung untergebracht. Nach der Unternehmens-Übernahme durch Unilever waren noch Verwaltungsbüros im Haus. Die Heilbronner Traditionsmarke Knorr wird auch nach dem Verkauf an die Frankfurter Immobiliengruppe Aamundo im Gebäude bleiben. Rund zehn Prozent der Bürofläche hat Unilever langfristig gemietet, teilte Aamundo mit. Die restliche Bürofläche soll erneuert und ebenfalls vermietet werden. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.