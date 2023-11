Bischofswahl: Diözese will Laien stärker beteiligen

per Mail teilen

In der Katholischen Kirche wird weiter um die Ausgestaltung des Synodalen Wegs gerungen. Auch um die Frage, welche Rolle Laien bei der Neuwahl des Bischofs spielen dürfen.

Wie auf der Tagung des Diözesanrats der Diözese Rottenburg-Stuttgart bekannt wurde, wird der Papst das Rücktrittsangebot von Gebhard Fürst, dem amtierenden Bischof der Diözese annehmen. Nach dem Kirchenrecht müssen die Bischöfe dem Papst zu ihrem 75. Geburtstag ihren Rücktritt anbieten. Bischof Gebhard Fürst erreicht dieses Alter Anfang Dezember.

Laien aus Diözesanrat sollen Kandidaten vorschlagen dürfen

Nach dem Willen der Diözese sollen nun auch stimmberechtigte Laien aus dem Diözesanrat Kandidaten für die Bischofswahl vorschlagen dürfen. Wer letztlich kandidieren darf, entscheidet allerdings das Domkapitel in Abstimmung mit dem Apostolischen Stuhl in Rom. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hätte sich nach eigenen Angaben auch weitere Möglichkeiten der Beteiligung von Laien vorstellen können, sei aber durch die Grenzen des Kirchenrechts gebunden gewesen. Eine gewichtigere Beteiligung von Laien könne sonst die Gültigkeit der Bischofswahl gefährden, so die Diözese.

Diözese will weniger heizen

Zudem hat der Diözesanrat beschlossen, die beheizten Flächen nichtsakraler Gebäude um knapp ein Drittel zu reduzieren. Damit soll auch das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 vorangetrieben werden. Rund 80% der CO-2 Emissionen der Diözese entstünden allein durch die Gebäude, teilt diese mit. Die Kirchengemeinden werden aufgerufen in den nächsten fünf Jahren ihre Gebäude entsprechend zu prüfen.