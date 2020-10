per Mail teilen

Die Heilbronner Entsorgungsbetriebe (HNVG) haben die Bevölkerung gebeten, keine Toilettenpapiere mit Kunststoffanteil zu benutzen. Grund für die Warnung ist die gestiegene Nachfrage nach Klopapier aus Angst vor einem Corona-Lockdown. Diese hatte bereits im Frühjahr dazu geführt, dass Menschen auch andere Hygienetücher benutzt haben, die sich nicht im Wasser auflösen. Es kam zu sogenannten Zopfbildungen in den Abwasserpumpen der Klärwerke. Dadurch müssten die Pumpen öfter gewartet und repariert werden, was zu höheren Kosten führe, so Volker Schramm von der Kläranlage Heilbronn. Auch für die Umwelt seien die Tücher ein Problem, da sie aus dem Wasser geharkt und verbrannt werden müssten.