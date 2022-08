Hitzefolgen, Wespenstiche und Platzwunden: Volle Notaufnahmen in der Region

Die Notaufnahmen der Krankenhäuser der BBT-Gruppe in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Öhringen sowie der SLK-Kliniken Heilbronn sind zurzeit stark ausgelastet.

Die hohe Auslastung der Notaufnahmen habe mehrere Gründe, heißt es aus den Kliniken der Region Heilbronn-Franken. Es kämen zum einen mehr Patientinnen und Patienten wegen Hitzefolgen in die Notaufnahme, teilten sowohl die BBT-Gruppe als auch die SLK-Kliniken Heilbronn mit. Zusätzlich seien derzeit auch vermehrt allergische bis lebensbedrohliche Reaktionen auf Wespenstiche oder Platzwunden zu versorgen, da die Menschen zurzeit viel draußen unterwegs seien, hieß es.

Ein bis drei Hitze-Patienten pro Tag in der Notaufnahme

In den vergangenen Wochen und Monaten seien in den Notaufnahmen der SLK-Kliniken Heilbronn naturgemäß mehr Hitzekollapse zu verzeichnen als im Rest des Jahres, so eine Sprecherin auf SWR-Nachfrage. In den letzten Tagen habe das etwas zugenommen. Im Durchschnitt seien es ein bis drei Hitze-Patientinnen und -Patienten täglich in den Notaufnahmen.

"Aktuell sind es vor allem Personen, die viele Stunden in der direkten Sonne verbringen, beispielsweise berufsbedingt, die einen Kollaps erleiden."

Es komme auch vor, dass sich jemand beispielsweise bei der Gartenarbeit bei diesen Temperaturen übernimmt und kollabiert, hieß es. Es gebe aber sehr wenige sehr schlimme Fälle.

Ältere Personen sollten bei Hitze vorsichtiger sein

Auch die Notaufnahmen in den Krankenhäusern der BBT-Gruppe in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim (beide Main-Tauber-Kreis) und Öhringen (Hohenlohekreis) sind aktuell stark ausgelastet, so die BBT-Gruppe.

"Wir haben in den heißen Sommerwochen immer wieder vor allem ältere Patienten, die zu wenig trinken und in der Folge mit Blutdruckproblemen und drohendem Nierenversagen zu uns in die Notaufnahme kommen."

Wespenstiche und Platzwunden in der Notaufnahme

Zudem kämen aktuell täglich mehrere Patientinnen und Patienten mit starken allergischen, mitunter auch lebensbedrohlichen Reaktionen nach Wespenstichen.

In der Unfallchirurgie seien zusätzlich viele Platzwunden und Verletzungen zu versorgen, "da die Menschen einfach viel aktiv unterwegs sind, Sport machen und dabei Unfälle passieren", so Jürgen Weigand, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. Insgesamt führe all das zu einer derzeit hohen Zahl an Patientinnen und Patienten - und zu ausgelasteten Notaufnahmen.