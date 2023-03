Neckarsulm: Erste Klimawoche mit vielen Angeboten

Schwerpunkt am Montag: Mobilität

Klimaschutz soll Spaß machen - das will die Stadt Neckarsulm mit ihrer ersten Klimawoche betonen. Aktionen gibt es z. B. in Museen, im Kino, an Schulen und der Volkshochschule.

Mit einer Aktionswoche will die Stadt Neckarsulm das Bewusstsein für den Klimaschutz stärken. Mit verschiedenen Veranstaltungen soll unter anderem gezeigt werden, wie der Alltag klimafreundlicher gestaltet werden kann. Fokus am Montag auf Mobilität Auftakt war am Sonntagabend im Scala-Kino mit dem Film "Nicht ohne uns!" und einer offiziellen Begrüßung. Während der ganzen Woche stehen dann mehr als 40 Aktionen und Veranstaltungen auf dem Programm. Jeder Tag der Woche hat einen bestimmten Schwerpunkt, wie beispielsweise Mobilität am Montag. Neben kostenlosem Eintritt ins Deutsche Zweiradmuseum und weiteren Angeboten, startet auch ein neues Lastenrad-Verleihangebot. Klimaschutzmanagerin Carina Puff will insgesamt ein besseres Angebot schaffen, um klimafreundlich von A nach B zu kommen. "Wir haben den Mobilitätspakt, der wirklich auf vielfältige Art und Weise Verkehr neu ordnet und vor allem den Umweltverbund fördert, das heißt Radverkehr, Fußverkehr und auch der öffentliche Verkehr." Mitmachen und selbst aktiv werden Weitere Schwerpunkte sind der Weltwassertag oder das Thema Konsum. Am Abschlusstag beteiligt sich die Stadt an der weltweiten Aktion Earth Hour, bei der alle Einwohnerinnen und Einwohner aufgerufen werden, um 20:30 eine Stunde lang das Licht abzuschalten. Die Klimawoche läuft vom 19. bis 25. März. Hier gibt es das Programm.