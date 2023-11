Hohenloher Azubis gewinnen bundesweiten Klima-Wettbewerb

per Mail teilen

Zwei Auszubildende aus dem Hohenlohekreis haben in Berlin den Klimascout-Preis verliehen bekommen. Ihre Idee: Ein Kochbuch für mehr Nachhaltigkeit im Landratsamt.

Die Berge von Verpackungsmüll im Landratsamt des Hohenlohekreises sind der 19-jährigen Isabell Beck und der 21 Jahre alten Christin Lisker während ihrer Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten sofort ins Auge gefallen. Da es dort keine Kantine gibt, mussten die Mitarbeitenden in der Mittagspause auf das gastronomische Angebot im Umkreis zurückgreifen. Die Idee der beiden Azubis: Ein Kochbuch für mehr Nachhaltigkeit. Dafür sind sie am Donnerstagabend mit dem Klimascout-Preis in Berlin geehrt worden.

Isabell Beck und Christin Lisker sind am Donnerstagabend mit dem Klimascout-Preis in Berlin geehrt worden. Pressestelle Deutsches Institut für Urbanistik

Ein Kochbuch fürs Klima

Durch ihre Teilnahme am bundesweiten Klimascout-Wettbewerb setzten sich Isabell Beck und Christin Lisker intensiv mit dem Thema Klimaschutz auseinander. Wie kann man Prozesse in den Ämtern nachhaltiger gestalten? Wo Energie einsparen? Als ihnen die Mengen an Verpackungsmüll, die während der Mittagspause im Landratsamt anfielen, ins Auge stachen, kam den beiden die zündende Idee für ihr Projekt: Ein Kochbuch, das der Belegschaft Inspiration bietet, den Lunch klimafreundlicher zu gestalten.

Das "Hohenloher Kochbuch": von und für die Belegschaft. Landratsamt Hohenlohe

Kurzerhand sammelten sie Rezepte unter den Mitarbeitenden und kochten eifrig nach. Die Rezepte mussten schnell und einfach sein, die Gerichte in die Vesperdose passen. Nach und nach entstand, betreut vom Klimazentrum Hohenlohekreis, das "Hohenloher Kochbuch". Das ist jetzt für alle frei abrufbar auf der Website klima-hohenlohe.de - auch das ganz im Sinne der Klimaneutralität, digital, statt auf Papier.

Mit dem Thema erreicht man hier in der Region einfach viele. Wir sind ja auch Genießerregion.

Preis kommt überraschend

Mit ihrer Idee haben die beiden Auszubildenden sich gegen mehr als 100 weitere Klimascout-Projekte in ganz Deutschland durchgesetzt. In Berlin überreichte die Jury den Rezeptsammlerinnen auf der kommunalen Klimakonferenz am Donnerstagabend die Auszeichnung "Klimaaktive Kommune 2023".

Der Preis kam für die beiden jungen Frauen überraschend, denn sie haben als erste Klimascouts des Landkreises Hohenlohe am Wettbewerb teilgenommen. Das motiviert die beiden, sich auch weiter fürs Klima einzusetzen. Und im Hohenlohekreis laufen auch bereits die nächsten Klimascout-Projekte an.