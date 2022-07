Klimaschutzpreis für Naturparkschule Bibersfeld

per Mail teilen

In Schwäbisch Hall wird am Donnerstag die Naturparkschule Bibersfeld mit dem Klimaschutzpreis der Stadt ausgezeichnet. Die Schule bekommt den Preis für ihr mobiles Klassenzimmer - ein ausgebauter Bauwagen, der zu Naturprojekten mitgenommen werden kann. Der Klimaschutzpreis wurde zum ersten Mal vom Klimaschutzbeirat der Stadt Schwäbisch Hall ausgelobt und ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. In diesem Jahr gibt es drei Preisträger, neben der Naturparkschule Bibersfeld noch die Vereine Urban Garden Schwäbisch Hall und Elisenhof. Ausgezeichnet werden Projekte, die zum Klima- und Umweltschutz beitragen oder das Bewusstsein für solche Maßnahmen weiter steigern.