Klimaschutz wichtigstes Projekt im Kreis Heilbronn

Die Kreise Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Heilbronn haben ihre Haushaltspläne für das kommende Jahr beschlossen. Wichtigstes Zukunftsprojekt im Kreis Heilbronn: der Klimaschutz.

Die Haushaltspläne für das kommende Jahr sind seit Montagabend beschlossene Sache - zumindest in den Kreisen Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Heilbronn. Im Landkreis Heilbronn sei der Klimaschutz das wichtigste Zukunftsprojekt, das hat das Landratsamt mitgeteilt.

Bisher standen meist die Themen Straßen, Krankenhäuser und Soziales ganz vorn auf der Prioritätenliste. Mit einem Etatvolumen von 503 Millionen Euro ist das auch jetzt noch so. Und dennoch will der Kreis Heilbronn jetzt Energie und Klimaschutz ganz oben auf die Agenda setzen. Mit einer Energieagentur, die die Kommunen berät, was sie tun können.

Hitzesommer hat Dringlichkeit aufgezeigt

Wie wichtig das Thema ist, hat nicht zuletzt der Hitze- und Dürresommer in diesem Jahr gezeigt. So startete der Stadtkreis unter anderem einen Versuch mit kühlendem Sprühnebel und er pflanzte ein sogenanntes Klimawäldchen an, um das Leben in der Innenstadt erträglicher zu machen.

Haushalt im Hohenlohekreis: "Wir sind bestens gerüstet"

Auch der Kreistag des Hohenlohekreises tagte am Montag und beschloss den Haushalt für das kommende Jahr mit großer Mehrheit, teilte Landrat Matthias Neth (CDU) noch am Abend dem SWR auf Anfrage mit. Neth freue sich über die große Zustimmung zu diesem Haushalt in schwierigen Zeiten. Man gehe mit voller Kraft die Zukunftsprojekte an. Für die kommunale Ebene sei die große Anzahl an zu meisternden Krisen eine Herkules-Aufgabe, so Neth weiter, daher sei es gut, eine so große Geschlossenheit im Kreistag hinter sich zu haben.

"Das nächste Jahr wird im Bereich Krankenhauswesen, Schulen und Verwaltungsmodernisierung große Herausforderungen bringen. Dazu haben wir im Bereich Unterbringung von Flüchtlingen, Bevölkerungsschutz und anderen auch viele wichtige staatliche Aufgaben zu schultern."

Größtes Defizit in der Geschichte beschlossen

Für all die Aufgaben sei man mit diesem Kreishaushalt bestens gerüstet, so Neth weiter. Dennoch haben die Kreistagsmitglieder damit das größte Defizit in ihrer Geschichte beschlossen, denn die Finanzen seien aufgrund der Aufgabenflut so angespannt wie noch nie. Rücklagen und Kredite sollen die Investitionen aber bis ins Jahr 2026 absichern.