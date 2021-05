Der Heilbronner Gemeinderat hat den sogenannten Klimaschutz-Masterplan beschlossen. Die Stadtverwaltung soll die Ziele nun umsetzen.

Heilbronn soll bis 2050 nahezu klimaneutral sein. So steht es im Klimaschutzkonzept der Stadt, das der Gemeinderat am Montag beschlossen hat. Geplant sind verschiedene Maßnahmen, so Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Dazu gehöre es zunächst auch, zu versuchen, das Bewusstsein für den Klimaschutz zu verbessern.

"Noch längst nicht jeder hat erkannt, was er selbst dazu beitragen kann." Harry Mergel, Heilbronner Oberbürgermeister

Energiebedarf soll reduziert werden

Bereits bis 2030 soll die Stadtverwaltung in Heilbronn klimaneutral werden. Der Endenergiebedarf soll bis dahin um 15 Prozent gesenkt werden, um 35 Prozent bis 2050 - jeweils im Vergleich zum Basisjahr 1990, heißt es von der Stadt. Treibhausgase sollen um 40 Prozent bis 2030 reduziert werden.

Das Rathaus in Heilbronn: Der Gemeinderat hat das Klimaschutzkonzept beschlossen (Archivbild) SWR Nicole Heidrich

Millionen-Investitionen in Klimaschutz

Schon in den nächsten Jahren sollen mehrere städtische Projekte die Treibhausgas-Emissionen der Stadt verringern. Einsparpotentiale gibt es vor allem im Immobilienbestand der Stadt. "In den nächsten beiden Jahren werden wir über 60 Millionen Euro in den Klimaschutz investieren", so Mergel. Investiert wird in Gebäudesanierungen, Energieumstellungen oder auch verkehrsentlastende Maßnahmen.