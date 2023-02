Neues Ziel: Klimaneutrales Heilbronn bis 2035

Statt 2050 soll Heilbronn schon 2035 klimaneutral sein. Der Gemeinderat hat am Montagabend dem Vorhaben der Stadtverwaltung zugestimmt. Es sei ein starkes Signal, so OB Harry Mergel.

Bis zum Jahr 2035 will die Stadt klimaneutral sein - das ist das Vorhaben der Stadtverwaltung, dem nun auch der Heilbronner Gemeinderat zugestimmt hat. Die Räte verabschiedeten am Montagabend eine Ergänzung zum Klimaschutz-Masterplan von vor zwei Jahren, der noch 2050 als Ziel ausrief. Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) bedankte sich beim Gemeinderat für das Votum. Es sei ein "starkes Signal für mehr und schnelleren Klimaschutz".

Klimaneutralität: Neun Maßnahmen

Heilbronn stelle sich damit der Verantwortung, die es für kommende Generationen trage, so Mergel weiter. Die Stadtverwaltung sei zwar in der Vorbildrolle, dennoch bitte er auch Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Wirtschaft, an einem Strang zu ziehen. Die Stadt Heilbronn sei momentan für etwa zwei Prozent der Treibhausgase verantwortlich. Die Wirtschaft sowie Privathaushalte für die übrigen 98 Prozent. Noch in diesem Jahr soll es eine großangelegte Informationskampagne geben.

Zu den neun Maßnahmen zählen unter anderem der schnellere Ausbau von erneuerbaren Energien, die beschleunigte energetische Sanierung von Bestandsgebäuden und eine Mobilitätswende.