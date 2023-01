Klimaaktivisten aus Schwäbisch Hall bei Großdemo in Lützerath

In Lützerath in Nordrhein-Westfalen gab es am Samstag eine Großdemo gegen den geplanten Braunkohleabbau geben. Auch Menschen aus Schwäbisch Hall und Umgebung haben teilgenommen.

27 Klimaaktivisten aus Schwäbisch Hall sind am Samstagvormittag zur Demonstration gegen die Räumung und den Abriss des Braunkohleortes Lützerath in Nordrhein-Westfalen gekommen - und mit ihnen tausende Menschen aus ganz Deutschland, berichtet Maike Engel von der Haller Ortsgruppe "Fridays for Future".

"Mit so vielen Menschen hat niemand gerechnet. Es wird erstmal spannend: Wo kommen wir genau hin - wie kommen alle Menschen dorthin und wie gehts dann weiter."

Polizei zeigt bereits am Bahnhof Präsenz

Bereits bei der Ankunft am Bahnhof in Erkelenz sei Polizei vor Ort gewesen, so Klimaaktivistin Maike Engel. Die Stimmung war aber friedlich. Geplant war die Teilnahme an der Demo mit Redebeiträgen, Bandauftritten und einer abschließenden Kundgebung.

Zu der Demo am Mittag in Keyenberg, einem Nachbarort von Lützerath im Rheinischen Revier, erwartet die Polizei rund 8.000 Teilnehmer. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hatte sich angekündigt. Das Motto der Demonstration lautete: "Räumung verhindern! Für Klimagerechtigkeit".