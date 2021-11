Klimabeirat sucht weitere Mitglieder

per Mail teilen

Für den Klimabeirat der Stadt Künzelsau (Hohenlohekreis) sucht die Stadt weitere Mitglieder, die sich aktiv für die Zukunft der Stadt einbringen wollen. In Arbeitsgruppen geht es mitunter um Energie, Mobilität oder Abfallvermeidung. Zu unterschiedlichen Schwerpunkten wurden bereits Maßnahmen geplant. Zum Beispiel ist in Kürze ein Gespräch mit dem örtlichen Nahverkehrsbetreiber und dem Mobilitätsmanager des Landkreises geplant, um über Verbesserungen für Radfahrer in der Stadt zu sprechen. Die AG Begrünung wird sich nächstes Jahr mit Streuobstwiesen und Fassadenbegrünungen beschäftigen. Auch mit diesen Schritten soll die Stadt dem Ziel der Klimaneutralität 2030 näherkommen.