In Künzelsau soll ein Klimabeirat gegründet werden. Der Gemeinderat hat das Vorhaben in seiner Sitzung fraktionsübergreifend begrüßt, so eine Sprecherin der Stadt. Ein endgültiger Beschluss soll in einer der nächsten Sitzungen fallen. Geplant ist, dass der Klimabeirat als beratendes Gremium Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, Bildung Wissenschaft, Kirche und Zivilgesellschaft an einen Tisch holt, den öffentlichen Diskurs fördert und Ideen entwickelt, wie der städtische Klimaschutz vorangebracht werden kann. Künzelsau will bis 2030 klimaneutral und sobald wie möglich Energieautark werden. Geplant sind unter anderem mehr Photovoltaikanlagen, Förderung und Einsatz von Batteriespeichern und allgemeine Energiesparmaßnahmen.