In Künzelsau (Hohenlohekreis) hat sich ein Klimabeirat gegründet. Die vom Gemeinderat berufenen 14 Mitglieder haben sich zum ersten Mal getroffen. Der Klimabeirat soll als beratendes Gremium Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Kirche und Zivilgesellschaft an einen Tisch holen und soll Ideen entwickeln, wie der städtische Klimaschutz vorangebracht werden kann. Künzelsau will bis 2030 klimaneutral und sobald wie möglich energieautark werden. Geplant sind zum Beispiel mehr Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern.