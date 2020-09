per Mail teilen

Klimaschutz. Artenschutz. Umweltschutz. Biodiversität. Nachhaltigkeit. Es könnte noch weiter gehen. Immer mehr muss getan werden, um die Zukunft zu sichern – was in Heilbronn-Franken schon einige Kommunen verstanden haben. In Crailsheim beispielsweise wird Solartechnik und Insektenschutz großgeschrieben. SWR Reporter Mathias Grimm berichtet.