"Das ist natürlich toll für das Engagement, was wir in der Stadt haben. Der Gemeinderat steht dahinter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs gestalten Freiflächen oder Kreisverkehre. Es blüht bei uns in der Stadt und es ist natürlich schön, dass das in Stuttgart gesehen und honoriert wird."

Crailsheims Oberbürgermeister Christoph Grimmer