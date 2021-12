Kleintransporterfahrer fährt auf A6 in Stauende

Bei einem Unfall auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist am Donnerstagmittag der Fahrer eines Kleintransporters verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben an einem Stauende in einen Laster gefahren. Vermutlich hatte er das Stauende zu spät gesehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Transporters verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn mussten zeitweise mehrere Fahrstreifen gesperrt werden.