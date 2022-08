Kleinere Einsätze der Feuerwehr nach Gewitter in Heilbronn-Franken

Nach stärkerem Regen hat die Feuerwehr in Schwäbisch Hall und um Heilbronn mehrere Keller auspumpen müssen. Ansonsten ist das Gewitter dagegen recht glimpflich verlaufen.

Im Kreis Schwäbisch Hall sowie im Kreis Heilbronn musste die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag mehrmals zu kleineren Einsätzen aufgrund des Gewitters ausrücken. Keller waren vollgelaufen, Bäume umgestürzt, verletzt wurde niemand.

Vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume

In Schwäbisch Hall sei die Feuerwehr gegen 20:30 Uhr ausgerückt, sagte ein Polizeisprecher des zuständigen Präsidiums in Aalen dem SWR. Mehrere Keller waren vollgelaufen. In der Salinenstraße sorgte der Wettbach für zwei vollgelaufene Keller. Auch im Seeweg musste die Feuerwehr einen Keller vom Wasser befreien. An der Straße Einkorn sei ein Baum umgestürzt, so der Sprecher weiter.

Außerdem musste die Feuerwehr in Michelbach-Gschlachtenbretzingen (Kreis Schwäbisch Hall) zu einem Wassereinbruch in einer Firma ausrücken. Über die finanzielle Schadenshöhe sei noch nichts bekannt.

Auch in und um Heilbronn Einsätze

Im Stadtgebiet Heilbronn seien es zwei und im Landkreis Heilbronn insgesamt 18 Einsätze der Feuerwehr gewesen, die sich über den gesamten Landkreis verteilt hätten, bestätigt Jürgen Vogt, der Pressesprecher der Heilbronner Feuerwehr. Die Einsätze umfassten ebenfalls vollgelaufene Keller, aber auch umgestürzte Bäume oder abgerissene Äste. Das seien aber alles "kleinere Kaliber" gewesen, so Vogt, "wir sind ziemlich gut weggekommen." Nach 21 Uhr sei es ruhig geblieben.

Laut Angaben der Polizei und Feuerwehren sind bei den Gewittern keine Menschen verletzt worden.